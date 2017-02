La citadelle des Hô, cinq ans après sa consécration mondiale

Thanh Hoa, 5 février (VNA) - La citadelle de la dynastie des Hô dans la province de Thanh Hoa (Centre) est entrée au patrimoine mondial en 2011. Dès lors, cette localité a tenu à promouvoir ses valeurs historiques et culturelles, non sans difficultés.

La citadelle de la dynastie des Hô, province de Thanh Hoa, a été reconnue patrimoine mondial en juin 2016. Photo : VNA

Depuis l’enregistrement de la citadelle de la dynastie des Hô (1400-1407) au titre de patrimoine mondial de l’UNESCO en 2016, la province de Thanh Hoa a déployé plusieurs mesures concernant la gestion et la préservation du site, dont le perfectionnement de l’unité qui gère la citadelle. Le Comité de gestion est ainsi devenu le Centre de préservation du patrimoine mondial de la citadelle. Les cadres du centre ont été formés pour améliorer leurs niveau et compétences afin de bien mettre en œuvre les tâches confiées.



Ces dernières années, l’État a investi des centaines de milliards de dôngs dans la recherche scientifique, les fouilles archéologiques et la restauration du patrimoine. La province s’engage à faire de la citadelle un site touristique important de Thanh Hoa, ainsi que du pays.



Elle a lancé des études à l’échelle nationale et a décelé certains secrets de ce site historique. Ces découvertes ont permis d’en savoir davantage sur la technique de constructions des murailles en pierres, les chantiers d’exploitation et de traitement des pierres, la manière d’exploiter les outils, etc.



Cependant, la gestion du patrimoine n’est pas encore à la hauteur des espérances. En effet, faute de moyens financiers, les travaux d’expropriation du terrain rencontrent des difficultés. De plus, il n’existe pas encore de politiques de gestion et de valorisation de la citadelle à des fins touristiques.



«Il est nécessaire que le gouver-nement, les autorités et les habitants locaux agissent ensemble pour que ce site historique contribue au développement socioéconomique et culturel de Thanh Hoa. J’espère que la citadelle deviendra bientôt un site mieux aménagé pour accueillir les touristes et qu’elle deviendra un emblème culturel de la province», a partagé Pham Duy Phuong, directeur du Service provincial de la culture, des sports et du tourisme. – CVN/VNA