Pékin (VNA) - Un service régulier de fret routier entre la municipalité chinoise de Chongqing (sud-ouest) et Bangkok sera lancé en juillet prochain, ont fait savoir les autorités chinoises locales.

Une vue de Chongqing. Photo: AFP

Chongqing, à la fois un grand port fluvial et un centre commercial, industriel et culturel très important de la Chine tout entière, prévoit trois routes vers l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), selon les autorités municipales des transports.



La route de l’est, reliant Chongqing à la ville vietnamienne de Hanoi, est déjà ouverte.



En juillet prochain, la route centrale reliera Chongqing à la ville thaïlandaise de Bangkok, via la ville laotienne de Vientiane. Cet itinéraire de 2.800 km prendra 96 heures.



La troisième route, partant vers l’ouest, connectera Chongqing à la ville birmane de Rangoun, et ouvrira à la fin de cette année ou au début de l’année prochaine, a indiqué He Zonghai, directeur du groupe des transports de Chongqing.



Le service de fret acheminera davantage de fruits, de céréales, bois et autres produits agricoles de l’Asie du Sud-Est à Chongqing. – VNA