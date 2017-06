Pékin, 30 juin (VNA) - La Chine a réitéré son soutien des Philippines dans la lutte contre le terrorisme, a déclaré le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi lors d'une conférence de presse donnée le 29 juin à Pékin après sa rencontre d'avec son homologue philippin, Alan Peter Cayetan.

Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi et son homologue philippin, Alan Peter Cayetan. Photo : internet

Wang Yi a déclaré que la Chine a envoyé son premier navire de fourniture d​'équipements d'urgence aux Philippines et continuera de fournir le soutien nécessaire.Il a ajouté que Pékin est disposé à ​​coopérer avec les pays régionaux, dont les Philippines, dans l'échange d'informations, l'application de la loi et la lutte contre le terrorisme transfrontalier et d'autres questions, afin de maintenir la paix et la stabilité dans la région.Les deux parties ont également ​étudié la coopération entre la Chine et les Philippines depuis la normalisation des relations bilatérales en octobre 2016.La Chine est le principal partenaire en commercee des Philippines. Les deux pays ont signé 22 documents de coopération dans les ​secteurs des infrastructures, du commerce, de l'agriculture, de l'énergie, du tourisme et d'autres ​secteurs. Les exportations philippines ​en Chine ont considérablement augmenté lors de ces sept derniers mois.Selon Wang Wi, les deux parties ont également convenu de renforcer la coopération dans le cadre de l’Initiative ‘’Ceinture et route’’.

Il a affirmé que la Chine appuiera les Philippines en ​qualité de président de l’ASEAN cette année, afin d'approfondir les relations entre la Chine et l'ASEAN, ainsi que la coopération avec les pays d'Asie du Sud-Est. - VNA