Le vice-Premier ministre Vuong Dinh Hue a une session de travail avec le directeur de la Banque mondiale au Vietnam Ousmane Dione, à Hanoi, le 26 juin. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Le vice-Premier ministre Vuong Dinh Hue a eu une session de travail avec le directeur de la Banque mondiale (BM) au Vietnam Ousmane Dione, à Hanoi, le 26 juin pour discuter de la facilitation du commerce, du développement de la logistique et du modèle ​du guichet unique.



Des représentants des ministères vietnamiens des Finances, du Plan et de l'Investissement, de l'Industrie et du Commerce, des Communications et des Transports, et des Affaires étrangères ainsi que du Bureau du gouvernement et du groupe d'experts de la Banque mondiale ont assisté à la session.



Les experts de la BM ont déclaré que le Vietnam a approuvé un plan d'action national sur la facilitation du commerce et de la logistique basé sur quatre piliers ​: simplification des procédures douanières et gestion professionnelle, amélioration de la capacité d'infrastructure commerciale et de la qualité de la connexion, développement d'un secteur de la logistique compétitif et augmentation de la coordination entre agences gouvernementales et entreprises.



Bien que le Vietnam ait intensifié la connexion des communications, le transport multimodal du pays n'a pas encore réussi à répondre à la demande du développement national, ont-ils déclaré.



Dans le même temps, la production de biens a dépassé le taux de croissance du produit national brut national (PIB) et l​es infrastructures n​e répond​ent pas ​aux besoins croissants de transport de marchandises, ont-ils ajouté.



Les statistiques du ministère de l'Industrie et du Commerce montrent qu'en 2016-2020, il fau​dra environ 24 milliards d’USD pour les infrastructures de transport. Toutefois, l'État ne ​pourra débourser qu'un tiers du montant.​ C'est pourquoi la BM a demandé au gouvernement vietnamien de mobiliser le capital privé et le crédit commercial afin d'accroître l'efficacité de ses infrastructures de transport.



Les experts de la BM ont également suggéré ​au gouvernement vietnamien de confier au Comité national ​chargé du mécanisme d​u guichet unique et de la facilitation du commerce la responsabilité de développer la logistique, en appelant ​à une participation du secteur privé à ce comité.



Ousmane Dione a déclaré que le groupe d'experts de la BM donnerait des conseils et un soutien technique au Vietnam tout en partageant l​es expériences internationales en matière de facilitation du commerce et de la logistique.



Le vice-Premier ministre Vuong Dinh Hue a déclaré que le Vietnam se concentrait sur le développement des routes et ​voies ferrées le long de l’axe Nord-Sud sans accorder d'attention à l’axe Est-Ouest et au littoral.



Il a appelé la BM à tenir compte de cette question, en calculant ses impacts aux niveaux national, régional et international.



Le gouvernement vietnamien ​mobilisera la participation du secteur privé ​dans le développement de ses infrastructures et l'inspection professionnelle des produits d’import-export dans le cadre du modèle de partenariat public-privé (PPP), a-t-il dit.



Vuong Dinh Hue a exhorté la BM à aider le gouvernement vietnamien à améliorer les capacités du Comité national ​chargé du mécanisme du guichet unique et de la facilitation du commerce. -VNA