La BM aide le Vietnam à réduire la pauvreté

Une famille ethnique du Vietnam. Photo: United Nations Viet Nam

Hanoï (VNA) - La Banque mondiale ​a récemment décidé d'approuver un crédit de 153 millions de dollars pour aider le Vietnam à atteindre son objectif national de réduire la pauvreté et de développer les régions rurales.



Cette somme sera affectée au perfectionnement des infrastructures des régions rurales, à la création de nouveaux emplois, et à l’amélioration des capacités de planification et de fourniture de services à l’orientation favorable pour les ethnies minoritaires.



Ousmane Dione, directeur de la BM au Vietnam, a indiqué: «Le Vietnam a obtenu de bons résultats dans la lutte contre la pauvreté. Pourtant, les habitants des montagnes et zones rurales rencontrent encore de nombreuses difficultés. La BM s’engage à aider le Vietnam à atteindre une croissance globale via l’assistance aux groupes vulnérables, l’amélioration de la productivité du travail dans le secteur agricole et la création de nouveaux emplois.»



Ce projet sera réalisé dans 18 provinces que sont Cao Bang, Hà Giang, Lao Cai, Bac Kan, Diên Biên, Lai Châu (au Nord), Hà Tinh, Quang Binh, Quang Tri, Thua Thiên-Huê, Quang Ngai, Ninh Thuân, Binh Dinh (au Centre), Kon Tum, Dac Lac (sur les Hauts plateaux du Centre) et Binh Thuân, Soc Trang, Trà Vinh (au Sud).



Il témoigne de la mise en œuvre du nouveau cadre de partenariat national de la BM​ afin d’assister le Vietnam à s’assurer d’un développement durable pour la période 2017 - 2020. - CPV/VNA