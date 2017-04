La Belgique soutient la désalinisation des champs du delta du Mékong

Cérémonie de signature du mémorandum de coopération dans la désalinisation des sols agricoles dans le delta du Mékong entre le groupe belge Rent-A-Port et le ministère de l’Agriculture et du Développement rural, le 8 avril à Hanoï. Photo : Quê Anh/CVN

Hanoi (VNA) - La Belgique souhaite assister le Vietnam, notamment le delta du Mékong, à régler le problème de la salinisation des sols. La signature d’un mémorandum portant la coopération en la matière entre le groupe belge Rent-A-Port et le ministère vietnamien de l’Agriculture et du Développement rural, est intervenue le 8 avril à Hanoï afin de lancer une initiative en la matière.

Le delta du Mékong est le grenier à riz du Vietnam. Il est toutefois confronté, de nos jours, à la sécheresse et à la salinisation des sols, processus aggravés par le phénomène El Nino. Des milliers d'hectares de riziculture sont touchés et la sécurité alimentaire du pays est remise en cause. Devant cette situation, le ministère vietnamien de l’Agriculture et du Développement rural cherche à mettre en oeuvre des projets de désalinisation au service de la production agricole à travers une coopération public-privé.



Le groupe Rent-A-Port, un des investisseurs belges au Vietnam, possède une riche expérience dans l’exploitation de fermes éoliennes en Europe, notamment en Belgique, et de développement d'usines de désalinisation de l’eau de mer en Proche-Orient. Il cible le secteur de désalinisation des sols par l'intermédiaire de l’énergie éolienne et solaire au service de la production agricole. Un protocole d'accord de coopération en la matière entre Rent-A-Port et le ministère vietnamien de l’Agriculture et du Développement rural a été signé en novembre 2016 à Paris (France) et, pour accélérer les aides non remboursables et les crédits accordés par des organisations internationales pour sa mise en œuvre, les deux parties sont convenues de ce mémorandum additionnel, dans lequel le ministère vietnamien confie à Rent-A-port la recherche de sources de financement pour réaliser ce projet.



Un nouveau domaine de la coopération

«Dans le cadre de la coopération entre la Belgique et le ministère vietnamien de l’Agriculture et du Développement rural, de nombreux projets ont été mis en place dans divers domaines. La désalinisation des sols par l'intermédiaire de projets d'énergie éolienne et solaire au service de la production agricole est un nouveau domaine de coopération. Selon le plan, nous coopérerons avec Rent-A-Port dans la construction de cinq premières usines sur cinq sites différents du delta du Mékong. L'investissement nécessaire est de 15 millions de dollars. Une fois en activité, ces usines seront capables de fournir de l’eau à un minimum de 200 hectares de riziculture de la région. Puis, sur la base des résultats de leur activité, 250 autres seront installées dans le Sud», a déclaré Trân Kim Long, chef du Département de la coopération internationale de ce ministère. Et de souligner : «Nous avons confiance dans l'expérience de Rent-A-Port, groupe pionnier dans le développement des énergies vertes. Cette coopération contribuera activement à la restructuration agricole et l'édification d'une Nouvelle ruralité au Vietnam».

D’après Marc Stordiau, directeur général de Rent-A-Port, ce groupe est un des pionniers dans les projets d’exploitation des énergies éoliennes au large de la Belgique. C’est lui qui, pour la première fois, a installé des turbines éoliennes à 30 km de la côte belge, avec une puissance totale de 360 MW. Son groupe a également participé à de nombreux projets d’énergies vertes en Belgique et en Oman. Au Vietnam, Rent-A-Port commence à déployer des projets de ce genre, dont celui de désalinisation des sols par l'énergie éolienne dans le delta du Mékong et au Nord, précisément à Hai Phong, ainsi que de production d’électricité à partir de déchets stockés à Hai Phong et à Uông Bi (province septentrionale de Quang Ninh, voisine de Hai Phong).



«La désalinisation des sols par l'énergie éolienne et solaire au service de la production agricole est une de nos premières initiatives pour le développement durable de l’économie du Vietnam et l’amélioration du niveau de vie de sa population. Nous souhaitons la multiplication de ce modèle dans l’ensemble du pays», a partagé Tim Maeyens, directeur des technologies du groupe Rent-A-Port. -CVN/VNA