La beauté vietnamienne aux yeux d’un Argentin

L'article sur le Vietnam de Guillermo Perez Cena sur le site Equilibrium Global. Photo : VNA



Buenos Aires (VNA) – Le périple de 50 jours pour découvrir le Vietnam d’un homme d’affaires argentin a été raconté le 14 avril sur le site Equilibrium Global.

De retour du Vietnam, Guillermo Perez Cena a rédigé un article pour faire revivre ses expériences dans différentes régions du Sud au Nord. Il a commencé par Ho Chi Minh-Ville, où des milliers d’entrepreneurs et d’investisseurs des quatre coins du monde travaillent et témoignent du développement économique vigoureux du Vietnam. Avec ses grandes boutiques qui présentent les dernières tendances modes, Ho Chi Minh-Ville ressemble à d'autres villes modernes dans le monde. L’auteur n’a pas oublié de mentionner largement les restaurants qui offrent des plats australiens, japonais, sud-coréens, italiens, des desserts français et du café vietnamien. A noter que le Vietnam est l’un des plus grands producteurs de café du monde.

Guillermo Perez Cena a même découvert le Mékong avec ses marchés flottants où sont vendus toutes sortes de fruits tropicaux, mais aussi des produits aquatiques. Il s'est également rendu sur les plages de Mui Ne et de Nha Trang, et a visité la vieille ville de Hoi An.

A Hanoï, de l’aéroport de Noi Bai au Vieux quartier, les touristes peuvent voir des rizières ​jouxter de hauts bâtiments. Les scooters sont omniprésents. Toutes les couleurs et saveurs apparaissent dans les anciennes rues, un lieu spécial pour l’art des marionnettes sur l’eau. Hanoï est une ville dynamique où existent encore des maisons anciennes françaises et où les touristes peuvent se rendre au mausolée du Président Ho Chi Minh. C’est une ville où les touristes peuvent errer librement dans un cadre sécurisé et sécurisant.

Les touristes ne pouvaient pas non plus laisser passer la croisière en baie de Ha Long pour admirer l’aurore ou la randonnée au district de Sapa, dans la province montagneuse septentrionale de Lào Cai, pour découvrir les rizières en terrasses.

En conclusion, le Vietnam est un pays offrant plein d’émotions, les Vietnamiens sont hospitaliers et amicaux. Outre ses nombreuses zones industrielles et grandes constructions, le pays possède plusieurs hôtels et villégiatures aux prix raisonnables. Tous ces éléments font du Vietnam une destination attrayante en Asie du Sud-Est. -VNA