La Banque mondiale va accorder au Vietnam 102 millions de dollars dans l’économie d’énergie

Ha Noi (VNA) – La Banque mondiale (BM) a approuvé un prêt de 102 millions de dollars au gouvernement vietnamien pour assister les entreprises vietnamiennes dans l’application des technologies et des mesures d'économie d'énergie.

Grâce à ce prêt, des entreprises vietnamiennes auront accès à de nouveaux capitaux pour investir dans le développement des technologies et l'utilisation optimale de l'énergie, avec comme objectif d'optimiser la production, de réduire la consommation d'énergie et les coûts de production, ainsi qu’améliorer leur compétitivité sur les marchés domestique et internationales.

Cette somme sera fournie aux institutions financières participant au projet, puis redistribuée aux entreprises industrielles sous forme de crédits pour leurs projets d’investissement dans l’économie d’énergie.

Le directeur de la Banque mondiale au Vietnam, Ousmane Dione, a déclaré que sa banque s’engageait ​à aider le Vietnam à répondre ​à ses besoins en matière d’énergie dans l’avenir. -VNA