Hanoi, 29 juin (VNA) - La Banque commerciale par actions Saigon-Hanoi (SHB) a récemment ouvert sa première succursale au Myanmar, selon le journal Lao Dong.

L'événement marque une étape importante pour la banque, car elle n'est pas seulement présente sur les marchés indochinois, mais aussi dans la région Asie du Sud-Est.La Banque d'État du Vietnam (SBV) a récemment approuvé le plan de SHB visant à ouvrir de nouvelles succursales dans les provinces d’Ha Tinh, Dak Lak, Ha Nam, Binh Dinh et Tay Ninh. Celles-ci deviendront opérationnelles au troisième trimestre de cette année.Le Myanmar est une économie en développement avec un grand potentiel en finance-banque. En 2010, le Vietnam et le Myanmar ont signé une déclaration commune ​de coopération intégrale.Un mémorandum d'accord sur la coopération bancaire a également été signé entre le SBV et la Banque centrale de Myanmar, établissant un cadre juridique pour que les banques vietnamiennes ​puissent s'implanter dans le pays.Selon Nguyen Van Le, directeur général de SHB, l'expansion des succursales dans le pays et à l’étranger est un objectif important de la banque pour améliorer la qualité de ses services, son efficacité commerciale et sa compétitivité.SHB ​compte devenir une banque de détail multifonctionnel, a déclaré Nguyen Van Le.Créée en 1993, SHB fait partie des cinq plus grandes banques commerciales privées du Vietnam. En septembre 2016, son actif total était de plus de 215.000 milliards de dongs (10,3 milliards de dollars).

En 2016, SHB a remporté plusieurs prix nationaux et internationaux, dont l'une des 10 banques les plus prestigieuses du Vietnam, la banque étrangère exemplaire du Cambodge en 2016 et la banque de petite et moyenne envergure exemplaire du Cambodge en 2016. - VNA