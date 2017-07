Photo d'illustration : VOV

Da Nang (VNA) - La Banque asiatique de développement (BAD) et le Comité populaire de la ville de Dà Nang (Centre) ont signé un accord de fourniture de services consultatifs transactionnels dans le domaine d​u traitement des déchets.La BAD accordera à Dà Nang des services consultatifs transactionnels pour l’aider à construire une nouvelle décharge et usine de traitement des déchets sous forme de partenariat public-privé (PPP).L’accord s’inscrit dans le cadre de la Stratégie de partenariat national pour 2016 - 2020 de la BAD au Vietnam, dont l’objectif est de soutenir une croissance durable et respectueuse de l’environnement dans le pays. -NDEL/VNA