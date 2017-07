Hanoï (VNA) - La Banque asiatique de développement (BAD) prévoit une croissance annuelle respective de 4,8% et 5% pour l'Asie du Sud-Est cette année et en 2018 grâce à l'augmentation des exportations et du besoin domestique croissant dans certains pays.

​La BAD prévoit une croissance annuelle respective de 5,9% et 5,8% pour l'Asie cette année et 2018.

Les exportations en hausse au premier semestre ont permis à la BAD d'augmenter les prévisions de la croissance annuelle de l'Asie à 5,9% en 2017 et 5,8% en 2018 au lieu de 5,7% en 2017 et 2018 en avril dernier, selon le rapport sur les perspectives de développement de l'Asie de la BAD.

Selon Yasuyuki Sawada, économiste de la BAD, les économies de la région se préparent bien pour faire face aux chocs, malgré l'instabilité de la santé de l'économie mondiale.

La BAD a revu à la baisse le taux d'inflation de l'Asie à 2,6% au lieu de 3% en 2017, et à 3% contre 3,2% en 2018. L'inflation régionale est toujours sous contrôle grâce à la stabilité des prix des carburants et des aliments. -VNA

