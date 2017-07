Le vice-ministre vietnamien de la Sécurité publique, le général de corps d'armée Bui Van Nam. Photo: VNA

Bangkok (VNA) - La 9e réunion du groupe de travail mixte Vietnam-Thaïlande sur la coopération politique et sécuritaire se tient du 16 au 19 juillet en Thaïlande.



Le vice-ministre vietnamien de la Sécurité publique, le général de corps d'armée Bui Van Nam, y participe sur invitation du général Thawip Netniyom, secrétaire général du Conseil de sécurité de Thaïlande.

Lors d'un débat, les deux parties ont discuté des facteurs qui pourraient influencer la sécurité de chaque pays. Elles se sont engagés à ne laisser aucun individu et aucune organisation profiter du territoire de l’un pour mener des activités à l’encontre de l’autre.

Le Vietnam et la Thaïlande ont passé en revue la mise en œuvre du programme de travail de ce groupe pour la période 2016-2018 dans divers domaines comme la lutte contre l'immigration illégale, la traite humaine, le terrorisme, la drogue, le blanchiment, la cybercriminalité ainsi que la coopération bilatérale dans la défense, la justice. Les responsables vietnamiens et thaïlandais ont proposé de trouver des mesures efficaces pour régler la question des pêcheurs et d'autres infractions en mer concernant les deux pays.

Les deux parties ont décidé d'organiser la 10e réunion du groupe de travail mixte Vietnam-Thaïlande au Vietnam en 2018.

​A cette occasion, le vice-ministre Bui Van Nam ​est allé saluer le général, vice-Premier ministre et ministre thaïlandais de la Défense, Prawit Wongsuwan.

Il a par ailleurs visité l​e mémorial du président Ho Chi Minh, rendu visite à l’Association des Vietnamiens et rencontré quelques familles ​de Vietnamiens résidant dans la province de Nakhon Phanom. -VNA