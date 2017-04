Hanoi (VNA) – La Chambre de Commerce et d’Industrie du Vietnam (CCIV) a organisé le 18 avril à Hanoi la 7e session du Conseil mixte des entreprises Vietnam-Cuba et un colloque de promotion du commerce et de l’investissement à Cuba.

L’ambassadeur de Cuba, Herminio Lopez Diaz, prend la parole à la session du Conseil mixte des entreprises Vietnam-Cuba. Photo : VNA

Il s’agit d’une bonne opportunité pour la communauté des entreprises des deux pays d'élargir la coopération dans l’investissement et les affaires.

Le vice-président de la CCIV Doan Duy Khuong a affirmé qu’avec le soutien des gouvernements et ​des populations des deux pays, les relations de coopération économique, au commerce et dans l’investissement entre le Vietnam et Cuba se développeront durablement et heureusement dans l’avenir.

L’ambassadeur de Cuba Herminio Lopez Diaz a estimé que les relations économiques et de commerc​e ​n'étaient pas à la hauteur des ​relations bilatérales. Le dialogue et la recherche d​'investissements entre entreprises des deux pays, la création de conditions favorables aux entreprises… sont très importants, a-t-il ajouté.

Cuba s’engage à soutenir activement l’investissement et la coopération des entreprises des deux pays, a-t-il affirmé.

L’année dernière, les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint près de 250 millions de dollars, contre 235 millions en 2015, et 207,5 millions en 2014.

Le Vietnam exporte essentiellement ​à Cuba du riz, de la houille, des produits chimiques, du textile et de l'habillement, des ordinateurs..., et en importe des médicaments…

En 2016, Cuba ​avait un seul projet d’investissement au Vietnam d’un montant de 6,6 millions de dollars. - VNA