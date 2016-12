La 72e conférence nationale de la police a lieu lundi le 26 décembre à Hanoi. Photo: Cong an nhan dan



Hanoi (VNA) - La 72e conférence nationale de la police a eu lieu lundi le 26 décembre à Hanoi, en présence du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Nguyen Phu Trong.

Dans son allocution, le secrétaire général Nguyen Phu Trong a déclaré apprécier vivement les ​acquis des forces de police populaire ​en 2016, avant d’indiquer les orientations et tâches pour 2017. Il s’agit de continuer de veiller à l’édification du Parti et de forces de police populaire vraiment saines et fortes, fidèles au Parti, à l’Etat et au peuple, toujours engagées dans la voie vers le socialisme.

Il leur a également ordonné d’appliquer strictement les préconisations et résolutions du Parti ainsi que les politiques de l'Etat sur la défense nationale, sur la garantie de la sécurité et de l'ordre social. Les forces de police doivent bien saisir la situation ​pour donner des conseils ​au Parti et à l’Etat en vue de protéger les intérêts et la sécurité du pays, ​de garantir l’ordre social, ​de prévenir et neutraliser les manœuvres et le complot d'"évolution ​pacifique" des forces hostiles, ainsi que d'assurer la sûreté et la sécurité durant les grands évènements politiques du pays, a-t-il ajouté.

Le secrétaire général Nguyen Phu Trong a souligné que les forces de police doivent jouer le rôle de noyau dans le maintien de la sécurité nationale et l’ordre social dans toutes les circonstances ainsi que dans la prévention et la lutte contre la corruption. Il leur a demandé en outre de renforcer leurs relations ​extérieures et leur coopération internationale dans la lutte contre la criminalité.

Lors de cette conférence, le ministre de la Sécurité publique, To Lam, a présenté un rapport sur les activités de son ministère en 2016 et les orientations pour l’année prochaine.

En 2017, les forces de police doivent bien jouer leur rôle d’état-major pour le Parti et l’Etat dans le maintien de la sécurité nationale, découvrir ​précocement, endiguer et neutraliser tous les complots et toutes les activités de destruction des forces hostiles et réactionnaires, mettre en œuvre efficacement la résolution du 4e Plénum du Parti (XIIe mandat) sur l’intensification de l’édification et du réajustement du Parti.

Les forces de police doivent aussi absolument assurer la sécurité des évènements politiques, culturels, extérieurs importants du pays, ainsi que maîtriser la hausse de la criminalité, endiguer les maux sociaux, réduire les accidents de la route, les explosions... -VNA