Ho Chi Minh-Ville (VNA) - L'Union des organisations d'amitié de Ho Chi Minh-Ville (HUFO) et l'Association d'amitié Vietnam-Chine de la ville ont organisé vendredi matin une rencontre célébrant le 68e anniversaire de la Fête nationale chinoise (1er octobre).

Selon Duong Quan Ha, président de la HUFO, l'amitié traditionnelle nourrie par les générations de dirigeants et d'habitants des deux pays, est une fortune extrêmement précieuse des deux Partis et deux États, contribuant au renforcement de la paix, de la stabilité, de la coopération et au développement durable de la région comme du monde.

Ces dernières années, la HUFO en collaboration avec le consulat général de Chine à Ho Chi Minh-Ville et la communauté des entreprises chinoises, a valorisé l'efficacité des activités culturelles, philanthropiques, de l'échange de délégations et du renforcement de la compréhension mutuelle entre les peuples des deux pays, a fait savoir Duong Quan Ha.

A cette occasion, le consul général de Chine à Ho Chi Minh-Ville, Chen Dehai a déclaré que les relations de voisinage amical Chine-Vietnam se développent en tous domaines, apportant des bénéfices substantiels à chaque pays. Il a affirmé que le Parti et le gouvernement chinois attachent toujours de l'importance à la consolidation et au développement de ces relations. -VNA