Hô Chi Minh-Ville, 18 juillet (VNA) - La 5e Assemblée générale du Conseil général de l'Eglise protestante du Vietnam (Sud) s'est ouverte mardi à Ho Chi Minh-Ville, avec la participation de plus de 3.000 délégués de 34 villes et provinces du Sud.

Une activité lors de l'Assemblée générale de l'Eglise protestante du Vietnam (Sud). Photo : VNA

Prenant la parole à l’Assemblée générale, Tran Tan Hung, chef adjoint du Comité des affaires religieuses du gouvernement a affirmé que dans le processus d’activités religieuses, la plupart des dignitaires et pratiquants protestants du Sud ont participé au travail, à la production, à la lutte contre la pauvreté, aux activités caritatives…, contribuant à l’œuvre d’édification et de défense du pays.

Le Parti et l’Etat vietnamiens respectent toujours et assurent les droits de liberté de religion du peuple et encouragent les activités religieuses pour les intérêts de la Patrie et du peuple.

Il a également espéré qu’avec le principe "vivre l'évangile,servir Dieu, la Patrie et la Nation", les pasteurs et croyants protestants continueront de faire valoir optimalement l'esprit patriotique, contribuant activement à l'oeuvre d'édification et de défense du pays.- VNA