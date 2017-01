La 3e Journée de la culture H’Mông au début de février à Ha Giang

Photo: VNA



Ha Giang (VNA) - La 3e Journée de la culture de l’ethnie H’Mông 2017 aura lieu les 4 et 5 février dans le district de Meo Vac de la province septentrionale de Ha Giang (Nord).

Organisé par le Comité populaire du district de Meo Vac en coordination avec les organes concernés, cette journée culturelle contribuera non seulement à préserver et valoriser la culture de cette ethnie minoritaire en relation avec le développement du tourisme, mais encore à élever le niveau de vie matériel et spirituel de la population locale.

De nombreuses activités culturelles, sportives et touristiques auront lieu à cette occasion, notamment un festival d’art populaire et un défilé de costumes de femmes H’Mông, une présentation d’extraits de festivals, de rituels et d’activités culturelles traditionnelles de l'ethnie H’Mông, une exhibition et une introduction des produits caractéristiques et de la gastronomie des H’Mông, une exposition sur la culture des H’Mông, des compétitions sportives, des jeux folkloriques.

Les visiteurs auront également l’occasion de participer à diverses activités intéressantes comme la fête Gâu Tào (pour la prospérité et le bonheur), des danses au son du khèn, des jeux traditionnels tels que le lancer du pao ou le tir à la corde, la découverte de la vie quotidienne et de métiers artisanaux H’Mông.

Cet évènement est une opportunité pour les artisans, les artistes et les athlètes de se rencontrer, d'échanger des expériences et de sensibiliser le public à la préservation et à la promotion des valeurs culturelles traditionnelles des ethnies H’Mông, contribuant au développement d’une culture du Viet Nam imprégnée de l'identité nationale. -CPV/VNA