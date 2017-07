Hanoi (VNA) – La troisième conférence des hauts officiels de l’APEC (SOM3) aura lieu du 18 au 30 août à Hô Chi Minh-Ville (Sud), a annoncé jeudi 20 juillet à Hanoi la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Lê Thi Thu Hang.

La première conférence des hauts officiels de l'APEC (SOM1) et réunions connexes à Khanh Hoa. Photo : VNA​

Dans le cadre de cet événement se dérouleront 75 réunions de 4 comités, 38 groupes de travail et sous-groupes, a-t-elle indiqué lors de la conférence de presse périodique du ministère des Affaires étrangères.La SOM3 devra continuer de promouvoir les contenus de coopération de l’APEC, les priorités adoptées lors des SOM1 et SOM3, et élaborer les contenus et programmes de la Semaine des dirigeants de l’APEC 2017 en novembre à Dà Nang (Centre), a-t-elle précisé.Ces priorités qui figurent à l’agenda de l’APEC 2017, sont la promotion d’une croissance durable, innovatrice et inclusive; l’approfondissement de l’intégration économique régionale; le renforcement de la compétitivité et de l’innovation des micros, petites et moyennes entreprises (MPME) à l’ère numérique; et le renforcement de la sécurité alimentaire et l’agriculture durable en réponse au changement climatique.Dans le cadre de l’Année de l’APEC 2017 sur le thème «Créer un nouveau dynamisme, cultiver un avenir commun», le Vietnam organisera environ 200 activités dans 10 villes et provinces - Hanoi, Nha Trang, Vinh, Ninh Binh, Ha Long, Huê, Cân Tho, Hô Chi Minh-Ville, Hôi An et Dà Nang.Devenu membre de l’APEC en novembre 1998, le Vietnam a contribué activement à ce forum, avec l’organisation du sommet et des activités de l’APEC en 2006, de la 14e conférence des ministres du développement des ressources humaines de l’APEC en septembre 2014. – VNA