La 1ère maison culturelle dédiée aux victimes de l’agent d’orange

La cérémonie de scellement de plaque de la 1ère maison culturelle du Centre de Patronage des victimes de l’agent d’orange. Photo: hanoimoi.com.vn.

Hanoï (VNA) - La cérémonie de scellement de plaque et de remise de la 1ère maison culturelle du Centre de patronage des victimes de l’agent d’orange/dioxine a eu lieu le 26 décembre à Hanoï.



La maison culturelle du Centre de Patronage des victimes de l’agent d’orange est un ouvrage exemplaire de la philanthropie ​de la population dans l’ensemble du pays souhaitant a​tténuer la douleur des victimes de l’agent d’orange et les aider à intégrer à la communauté, a déclaré Nguyên Van Rinh, président de l'Association des victimes de l'agent orange/dioxine du Vietnam (VAVA).



Dès sa mise en service, la maison culturelle ​sera un lieu de loisirs pour les victimes de l’agent d’orange, après ​leurs traitements et leurs soi​ns au Centre de Patronage des victimes de l’agent d’orange.



Mis en chantier ​en mars 2016, cet ouvrage s’étend sur une superficie de plus de 760 m2. Il abrite un amphithéâtre d’une capacité de 200 personnes, un bâtiment d’exposition de 2 étages, une bibliothèque, etc.



À cette occasion, l’Association vietnamienne des Victimes de l’agent d’orange a remis le satisfecit «Cœur d’or» à la Banque par actions du militaire (MB), le principal donateur ​pour la construction de cette 1ère maison culturelle destinée aux victimes de l’agent d’orange. -NDEL/VNA