Hanoi, 4 juillet (VNA) – La Journée de la culture du Vietnam en Autriche a eu lieu lundi soir, 3 juillet, à Vienne en présence des représentants des officiels des deux pays.

Des délégués à l'exposition de photo en Austriche. Photo : VNA

S’adressant à la cérémonie d’ouverture, l’ambassadeur du Vietnam en Autriche Vu Viet Anh a souligné qu’au cours de 45 dernières années, les relations d’amitié Vietnam-Autriche se développent successivement et ont obtenu des performances, notamment dans l’économie et le commerce. L’Autriche est devenue le 5e grand partenaire du Vietnam au sein de l’Union européenne avec la valeur d’échanges commerciaux bilatéraux de 3 milliards de dollars en 2016.

Le président de la Commission des relations extérieures du Parlement autrichien, Josef Cap, a déclaré que le 1er décembre 1972, l'Autriche était le troisième pays occidental à établir des relations diplomatiques avec le Vietnam.

Il a également affirmé que les relations Autriche-Vietnam ces dernières années se développent positivement dans les secteurs de la politique, de l’économie et de la culture.

Le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères Lê Thanh Hai, l’ambassadeur du Vietnam en Autriche Vu Viet Anh et Josef Cap ont coupé la bande inaugurale de l’exposition de photos baptisée ‘’Vietnam-destination du monde 2017’’.

Plus de 300 photos o ont présenté des sites du patrimoine mondial, des villages de métier traditionnels, des festivals et la cuisine au Vietnam ainsi que la beauté des mers et des îles vietnamiennes.



Des photos sur les archipels de Hoang Sa (Paracel) et Truong Sa (Spratly) du Vietnam ont attiré l'attention des visiteurs.



Des numéros de chant, de danse et de musique des artistes vietnamiens ont également attiré l’attention des invités. - VNA