Hanoï (VNA) - La compagnie aérienne low-cost Jetstar Pacific a lancé le 20 juillet la vente de billets pour sa nouvelle ligne Quang Binh-Chiang Mai (Thaïlande).

Elle devient ainsi la première agence aérienne du Vietnam à effectuer des vols entre cette province du Centre du Vietnam - où se trouvent des grottes connues ​mondialement dont celles de Phong Nha et Son Doong - et le centre économique et touristique du Nord de la Thaïlande.

Selon un représentant de Jetstar Pacific, la ligne aérienne a été ouverte conformément à un programme de coopération pour la promotion et le développement du tourisme entre sa compagnie et la province de Quang Binh. Il s'agit aussi de stimuler la croissance touristique et de renforcer les liens économiques entre Quang Binh et la Thaïlande.

Le premier vol sera effectué le 11 août 2017 ​au départ de l'aéroport de la ville de Dong Hoi​ (Quang Binh), par Airbus A320. Les vols, d'une durée de 1h40', seront effectués les lundis et vendredis.

La compagnie lance à cette occasion un programme promotionnel avec un billet​ vendu 390.000 dôngs sur son site web www.jetstar.com.

Jetstar Pacific est la première compagnie aérienne low-cost à avoir été créée au Vietnam. Il ​s'agit d'une coentreprise entre Vietnam Airlines et le groupe australien Qantas. Elle exploite actuellement 37 ​lignes domestiques et internationales​. -VNA

​