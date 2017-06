L’​ambassadeur vietnamien Pham Anh Tuân (3e, à droite) et le président du ​groupe Badgat, Mustafa Danaci (2e, à droite). Photo: VOV.

Hanoi (VNA) - Le groupe turc Bagdat importe, chaque année, plus de 10 millions de dollars de marchandises vietnamiennes comme poivre noir, cannelle et farine de noix de coco.L’​ambassadeur vietnamien en Turquie, Pham Anh Tuân, a récemment effectué une visite au siège du ​groupe Bagdat et à ​son usine d’épices et de sachets de thé.Lors de la rencontre, le président du ​groupe Badgat, Mustafa Danaci, a pris en haute considération la qualité des produits vietnamiens et le professionnalisme des entreprises vietnamiennes, avant de réaffirmer son désir de renforcer la coopération à long terme avec le Vietnam. Notamment, ce groupe turc planifie la mise en chantier au Vietnam d’une usine de traitement d’épices.Pour sa part, l’​ambassadeur vietnamien a salué la coopération turque​. Il a déclaré que le​ Vietnam favorisait toujours les activités d’investissement et d’affaires des entreprises et sociétés étrangères ​sur son sol.

À cette occasion, Pham Anh Tuân a présenté quelques localités vietnamiennes ​où les activités du ​groupe Bagdat pourraient s'épanouir. -NDEL/VNA