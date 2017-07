L'aéroport international de Cat Bi à Hai Phong. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Près de 12.000 milliards de dongs sont investis d'ici l'an 2025 dans la modernisation des trois aéroports internationaux de Cat Bi (Hai Phong), Phu Bai (Hue) et Chu Lai (Quang Nam), a annoncé la compagnie générale de l'aviation du Vietnam (CAV).

Concrètement, 900 milliards de dongs sont consacrés à la réfection de l'actuelle piste de l'aéroport de Cai Bi pour la relier à la nouvelle qui sera construite en 2018. Environ 2.700 milliards de dongs sont réservés ​à la construction de la nouvelle aérogare et de nouvelles aires d’atterrissage et de décollage pour accueillir annuellement 4 millions et puis 6 millions de passagers.

Environ 165 milliards de dongs sont injectés pour la période 2017-2018 dans la ​modernisation des infrastructures de l'aéroport de Chu Lai pour rehausser sa capacité d'accueil à 1,5-1,8 million de passagers. Pour la période 2018-2021, la CAV projette d'investir 5.500 milliards de dongs pour les nouvelles ​pistes d’atterrissage et de décollage et le nouveau parc de ​stationnement des aéronefs.

L'investissement dans l'aéroport de Phu Bai ​a aussi le même objectif : construire une nouvelle aérogare d'une capacité d'accueil annuelle de 4 millions de passagers, la nouvelle piste et installer le système de signalisation. Le coût de l'opération est estimé à 2.650 milliards de dongs. -VNA