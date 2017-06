Le président vietnamien Tran Dai Quang va effectuer une visite officielle en Biélorussie et en Russie. Photo : http://trandaiquang.org

Hanoi (VNA) – Au seuil de sa visite officielle en Biélorussie et en Russie, le président vietnamien Tran Dai Quang a accordé des interviews à la presse de ces deux pays.

Le président Tran Dai Quang a souligné que la relation Vietnam-Biélorussie a de riches potentiels pour se développer fortement et et efficacement dans les temps à venir. L’amitié traditionnelle de longue date entre les deux peuples, la confiance politique et la détermination des dirigeants de haut rang des deux pays, de bons résultats de coopération bilatérale ces derniers temps constituent des bases solides pour porter la relation bilatérale à une nouvelle hauteur, répondant aux aspirations des deux parties.

Tran Dai Quang a apprécié hautement des accords importants conclus, signés et entrés en vigueur entre le Vietnam et la Biélorussie dans les domaines économique, commercial.

S’agissant des acquis obtenus dans l'amitié traditionnelle et le partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et la Russie, le président Tran Dai Quang a souligné qu’au cours de plus de 65 ans passés, soit depuis l’établissement des relations diplomatiques en 1950 et le partenariat stratégique en 2001 et le partenariat stratégique intégral au mois de juillet 2012, la relation politique est de plus en plus renforcée via le mécanisme d’échange des délégations et des contacts bilatéraux réguliers à divers échelons. La coopération économique et commerciale est dynamique, les échanges commerciaux bilatéraux sont en bonne croissance, l’élargissement de la coopération dans le secteur de montage automobile, de production automobile promeut d’apporter des changements positifs dans les liens économiques. En outre, Vietnam et Russie ont accéléré leur coopération dans la défense, la sécurité, la science, la technologie, l’éducation, la formation, la culture et le tourisme avec de diverses activités d’échanges pour resserrer davantage l’amitié entre les deux peuples.

En général, le chef de l’Etat vietnamien a affirmé que la relation d’amitié traditionnelle et le partenariat stratégique intégral Vietnam-Russie est sur la bonne voie dans tous les domaines. Avec de riches potentiels, il faut accroître la coopération pour les valoriser et rendre cette relation de plus en plus durable et effective. De plus, pour élever l’efficacité et développer davantage ce partenariat stratégique intégral dans les temps à venir, le président Tran Dai Quang a dit que les deux pays doivent renforcer la relation politique confiante, déployer fortement la coopération dans les domaines piliers comme commerce, énergie, défense, sécurité, éducation-formation, science-technologie, et les domaines nouveaux comme hautes technologies, nouveaux matériaux…

Le président Tran Dai Quang a hautement apprécié la signature de l’accord de libre-échange (ALE) entre le Vietnam et l'Union économique Asie-Europe (EAEU). Il s'est déclaré convaincu que la mise en œuvre avec succès cet accord créera un nouveau moteur pour promouvoir davantage les échanges commerciaux Vietnam-Russie, avec l’objectif d’atteindre 10 milliards de dollars d’ici 2020.

L’ALE Vietnam-EAEU joue un rôle important, permettant de créer un cadre juridique et des conditions favorables pour développer la coopération économique et commerciale entre le Vietnam et l’EAEU en général et chaque pays membres de ce bloc en particulier.

L’ALE entre le Vietnam et l’EAEU est le premier signé entre l’EAEU et un pays tiers, et le premier signé entre le Vietnam et un bloc - qui comprend la Russie, la Biélorussie, le Kazakhstan, l’Arménie et le Kirghizistan.

« Après l’entrée en vigueur de l’ALE Vietnam-EAEU, les échanges commerciaux entre le Vietnam et la Russie devraient connaître une croissance moyenne de 18% à 20% par an, pour une valeur d’entre 10 et 12 milliards de dollars en 2020 », a souligné le chef du gouvernement.

« Cet accord apportera également des opportunités précieuses pour le développement des relations économiques et commerciales entre le Vietnam et la Biélorussie, et permettra d’augmenter les exportations vers les marchés de l’un à l'autre », a-t-il ajouté. -VNA