Cérémonie d'inauguration de l'usine Intermalt dans la zone industrielle de Cai Mep de la province de Ba Ria-Vung Tau (Sud). Photo: baobariavungtau

Ba Ria-Vung Tau (VNA) - Une usine de production de malt du groupe australien Interflour (Intermalt) a été récemment mise en service dans la zone industrielle de Cai Mep de la province de Ba Ria-Vung Tau (Sud).



Dans une première phase, cette unité​, d’un coût de 70 millions de dollars, aura une capacité annuelle de 110.000 tonnes. La seconde, qui sera lancée dans deux an​s, verra un nouvel investissement de 50 millions de dollars afin de porter sa capacité de production à 220.000 tonnes.



Selon M. James Kirton, directeur d'Intermalt, il s’agit de la première usine de ce genre en Asie du Sud-Est. Ses produits approvisionneront des brasseries de grandes marques implantées au Vietnam comme Heineken, Carlsberg, Sapporo, SAB, Miller, Habeco et Sabeco, mais seront également exportés dans d’autres pays d’Asie.



S'exprimant sur la décision d'Interflour d’investir au Vietnam, M. Kirton a déclaré que ce dernier est un marché plein de potentiels dans les secteurs de l’alimentation et des boissons et, notamment, qu'il était l’un des premiers consommateurs de bières en Asie du Sud-Est.



Selon des données du ministère de l’Industrie et du Commerce, en 2016, la production nationale de bière au Vietnam s'est élevée à près de 3,8 milliards de litres, et devrait atteindre 4 milliards de litres en 2020, tandis que la production nationale de malt ne répond actuellement qu’à 10% des besoins, le reste étant importé d’Australie et d’Europe.



Le groupe Interflour, un des premiers producteurs de blé d’Asie avec 2 millions de tonnes par an, possède plusieurs usines de blé en Asie, notamment en Indonésie, en Malaisie, aux Philippines et au Vietnam.



Avec Intermalt, ce groupe australien a investi 170 millions de dollars au Vietnam. - CPV/VNA