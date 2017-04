Intensification de la coopération avec la Biélorussie et le Cambodge contre la criminalité

Le ministre de la Sécurité publique, Tô Lâm (droite), et l’ambassadeur biélorusse au Vietnam, Vladimir Anatolievich Goshin, le 19 avril à Hanoi. Photo:cand.com.vn

Hanoi (VNA) - Le ministre vietnamien de la Sécurité publique Tô Lâm a reçu, le 19 avril à Hanoi, l’ambassadeur biélorusse au Vietnam, Vladimir Anatolievich Goshin, et le vice-Premier ministre cambodgien, Ke Kim Yan.Lors de la réception de l’ambassadeur biélorusse, Tô Lâm a souhaité que durant son mandat au Vietnam, Vladimir Anatolievich Goshin fera de son mieux pour contribuer au développement des relations d’amitié entre le Vietnam et la Biélorussie, et plus particulièrement entre le ministère de la Sécurité publique et les forces d'application de la loi de la Biélorussie.Selon Tô Lâm, les relations de coopération entre le ministère vietnamien de la Sécurité publique avec les forces ​d'application de la loi de la Biélorussie, ces derniers temps, ne cessent d'être affirmées, consolidées et élargies.Il a souhaité voir davantage la promotion des relations d’amitié traditionnelle entre les deux pays dans divers domaines dont la défense, la prévention et la lutte contre la criminalité, le partage d’informations​ et d’expériences, ainsi que le soutien mutuel au sein des forums régionaux et internationaux concernant la sécurité.Remerciant le ministre vietnamien pour son accueil chaleureux, l’ambassadeur de la Biélorussie au Vietnam, Vladimir Anatolievich Goshin a affirmé ses efforts pour contribuer à intensifier la coopération vietnamo-biélorusse, ​ainsi qu'entre le ministère vietnamien de la Sécurité publique et les forces d'application de la loi de son pays.

Le ministre de la Sécurité publique, Tô Lâm (gauche) et le vice-Premier ministre cambodgien, Ke Kim Yan, 19 avril, à Hanoi. Photo: cand.com.vn.

Le même jour, le ministre vietnamien de la Sécurité publique, Tô Lâm, a reçu Ke Kim Yan, vice-Premier ministre et président du Comité national de prévention et de lutte contre la drogue du Cambodge.Le ministre Tô Lâm a souhaité que le Vietnam et le Cambodge continuent de renforcer la coordination dans la prévention et la lutte contre la drogue, le partage des informations et expériences, ainsi que la formation des cadres dans ce domaine.Tô Lâm et le dirigeant cambodgien ont convenu d’intensifier la coordination dans la lutte contre ce fléau, les investigations, la découverte et le démantèlement des réseaux d’achat-vente et de transport de produits stupéfiants. -NDEL/VNA