Installation de 50 éoliennes à Cà Mau

Installation des éoliennes à Cà Mau. Photo: NDEL.

Cà Mau (VNA) - L'installation de 50 éoliennes dans le cadre de la 1ère phase du projet de centrale éolienne de Khai Long dans la province de Cà Mau (au Sud) a commencé le 3 février.La ​centrale éolienne de Khai Long est la 1ère à Cà Mau et la 2e dans le delta du Mékong (après ​celle de Bac Liêu). D’un coût d’investissement de 6.000 milliards de dôngs, la 1ère phase du projet s’achèvera fin 2017, selon les prévisions. Les 50 éoliennes atteindront une capacité de 100 MW.Nguyên Tiên Hai, président du Comité populaire de la province de Cà Mau, s’est déclaré réjoui que la Sarl de la construction, du commerce et du tourisme Công Ly ait commencé le travail avec beaucoup d’enthousiasme dès les premiers jours du nouvel an lunaire. Il l’a invitée à accélérer le rythme de travail pour que la centrale soit mise en service dans les délais prévus. -NDEL/VNA