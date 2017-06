Hanoi, 29 juin (VNA) – Un colloque de bilan du projet intitulé ‘’Insertion de la nutrition et la sécurité vivrière pour les enfants et les groupes à risques au Vietnam’’ a été organisé le 29 juin à Hanoi sous les auspices du ministère de l’Agriculture et du Développement rural et de l’ONU.

Ce projet, financé par le gouvernement espagnol, par l'intermédiaire du Fonds Objectif de développement durable, a pour objet d'aider le gouvernement vietnamien à élaborer et mettre en œuvre une stratégie d’insertion de la nutrition et de la sécurité vivrière.

Il a été ​réalisé ​durant deux années, de 2015 à 2016, puis prolongé jusqu’en juin 2017, dans les deux provinces de Lao Cai (Nord) et Ninh Thuân (Centre).

Le projet a contribué à élever les c​apacités des cadres locaux dans la réalisation d'interventions durables pour réduire le taux de malnutrition et l’assurance de la sécurité vivrière ans les foyers démunis. - VNA