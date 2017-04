Industrie : ouverture de l'exposition Smart Emotion 2017 à Hô Chi Minh-Ville

Cérémonie d’inauguration de l’exposition Smart Emotion au Vietnam 2017, le 12 avril à Hô Chi Minh-Ville. Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - L’exposition Smart Emotion 2017 a lieu du 12 au 14 avril au Centre des conférences et des expositions de Sài Gon, au 799, rue Nguyên Van Linh, dans le 7arrondissement, à Hô Chi Minh-Ville. Il s’agit d’un forum professionnel sur le développement industriel.

Smart Emotion 2017 comprend trois expositions thématiques sur la radiotélévision et les équipements audiovisuels (Broadcast & AV 2017), sur les technologies LED/OLED et les équipements de lumières (LEDTEC ASIA 2017), et sur les technologies et équipements intelligents (Smart Tech 2017).



Selon le comité d’organisation, cette édition réunit plus de 250 entreprises vietnamiennes et étrangères, notamment de République de Corée, de Chine, de Thaïlande, d’Indonésie… De grands noms sont là comme SCTV, Diên Quân Media, Sony, Rang Dông, Dien Quang, Arirang, Xiaomi, Seoul Semicondutor, Huyndai, PSD...



De nombreuses activités parallèles sont prévues avec, entre autres, le concours Hackathon, un programme de rencontre entre entreprises, des programmes de tombola, et divers colloques.

Cette exposition est organisée par la compagnie Exporum INC, en coopération avec des partenaires prestigieux vietnamiens et étrangers comme l’Association PayTV, l’Association de la lumière, l’Association de l’Internet du Vietnam, SCTV, Pixel, Acer, Huyndai, Rang Dông, Diên Quang..., ainsi que de nombreuses chaînes de télévision de tout le pays. -CVN/VNA