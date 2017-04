Industrie manufacturière : l’IDE européen au Vietnam dépasse les 8 milliards de dollars

Photo : internet

Hanoï (VNA) - Fin mars 2017, le Vietnam avait reçu plus de 21,5 milliards de dollars d'investissement direct étranger (IDE) de 24 pays membres de l’UE.



Ces investissements sont allés principalement dans l’industrie manufacturière avec 8 milliards de dollars, puis la production et la distribution d’électricité (3,2 milliards) et l’immobilier (2,5 milliards).



Les investisseurs européens sont présents dans 54 villes et provinces du Vietnam. C’est Hô Chi Minh-Ville qui a attiré le plus de ces capitaux avec 3,6 milliards de dollars. La capitale Hanoï vient en 2e place avec près de 3,6 milliards de dollars. D’autres localités comme Ba Ria-Vung Tau, Quang Ninh, Dông Nai…, sont également des destinations attrayantes pour ces investisseurs.



Les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la France, le Luxembourg et l’Allemagne sont les cinq premiers investisseurs des 24 pays européens investissant au Vietnam, en représentant à eux seuls 83,1% du total des capitaux européens.



Point notable, le Vietnam est une destination attrayante pour les entreprises néerlandaises en attirant 7,6 milliards de dollars de capitaux, soit 25,5% total des investissements européens au Vietnam. -CPV/VNA