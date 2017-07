Photo: VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le programme « Développement des ressources humaines pour améliorer la qualité de la production industrielle » a été ouvert mardi 11 juillet à Ho Chi Minh-Ville.



Ce programme est financé et réalisé par l' Agence japonaise de coopération internationale (JICA), en collaboration avec le Réseau de coopération technique en Asie (Asia Technical Cooperation Network-ATCN), le Comité de gestion des zones franches et industrielles de Hô Chi Minh-Ville (Hepza) et l’Ecole d’affaires Tri Dung.



Le programme est mis en œuvre de 2017 à 2020 avec cinq cours de formation à Hô Chi Minh-Ville et un cours de formation pratique au Japon, d’une durée de dix jours chacun, à l'intention de près de 400 étudiants qui sont techniciens, ingénieurs, gestionnaires d'entreprises et enseignants des écoles de formation professionnelle à Ho Chi Minh-Ville.



Selon Pham Huy Thong, chef adjoint du Comité de gestion de Hepza, les participants de ces cours vont acquérir des connaissances sur les techniques d'application, les compétences de traitement des problèmes, la méthode KAIZEN (amélioration continue) dans la résolution des problèmes nés lors du processus de fabrication. Ces connaissances aideront les entreprises, notamment les PME, à améliorer la qualité de leur production et l’efficacité de leurs investissements.

Outre les cours théoriques, les étudiants vietnamiens auront l’occasion de visiter des chaînes de production et se renseigner sur le mode de gestion des entreprises vietnamiennes et japonaises.

« Le consulat général du Japon à Ho Chi Minh-Ville est toujours prêt à soutenir la formation de la main-d’oeuvre de la mégapole du Sud en particulier et du Vietnam en général », a déclaré le consul général Kawaue Junichi

Auparavant, début 2017, un cours de formation destiné à 68 étudiants de 36 unités des secteurs de caoutchouc, de plastique, agro-alimentaire et de mécanique a été organisé. -VNA