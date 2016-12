Industrie auxiliaire : rôle des petites et moyennes entreprises

Conférence sur le rôle des PME dans le développement des industries auxiliaires, le 28 décembre à Hô Chi Minh-Ville.

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - L’Institut d’études pour le développement de Hô Chi Minh-Ville a organisé mercredi 28 décembre, dans la mégapole du Sud, une conférence sur le thème : «Le rôle des petites et moyennes entreprises dans le développement des industries auxiliaires à Hô Chi Minh-Ville».

«Le rôle des petites et moyennes entreprises dans le développement des industries auxiliaires à Hô Chi Minh-Ville» est le thème d’une conférence scientifique avec la participation de représentants d’entreprises, du Parc des hautes technologies et de chercheurs d’instituts et d’universités.



Lors du colloque, la majorité des délégués ont souligné le rôle crucial des PME dans le développement des industries de soutien. Toutefois, ces industries de la ville ne se développent pas encore en rapport avec les potentiels.



Hô Minh Son, directeur général de la compagnie Amura Precision, a déclaré : «Dans la période actuelle, l’industrie auxiliaire doit être une priorité de la politique de développement pour répondre aux énormes demandes du marché mondial, en particulier pour les pays en développement. Les PME, qui représentent la majorité du nombre d'entreprises, seront l'un des principaux moteurs de la croissance de l'économie nationale».



Selon l’Institut d’études pour le développement de Hô Chi Minh-Ville (HIDS), bien que Hô Chi Minh-Ville soit la locomotive du développement de la Région économique de pointe du Sud, certaines industries auxiliaires, plus de 80% des matériaux, des équipements et des technologies doivent être importés. La production est concentrée sur la réparation, l’assemblage ou la sous-traitance.



Des difficultés qui persistent



Les PME ont encore des difficultés en matière de capital, de technologies et d'équipements, de ressources humaines, de marché ou de compétitivité des produits.



Le docteur Huynh Thanh Diên, professeur de l’Université Nguyên Tât Thành, a suggéré un certain nombre de politiques de développement des PME dans le domaine des industries auxiliaires :



- continuer à améliorer la connectivité et la mise en œuvre des politiques de soutien en faveur des PME vers le développement des industries auxiliaires,



- développer des programmes et projets pour aider les entreprises à se connecter à la demande,



- offrir des informations sur le marché,



- soutenir les entreprises à toucher des nouvelles technologies et des fonds,



- soutenir la construction d’infrastructures ainsi que la formation et le développement des ressources humaines.



Fin 2015, les PME représentaient plus de 95% du nombre d'entreprises et concentraient plus de 42% du nombre d'employés dans le secteur de l'industrie à Hô Chi Minh-Ville, mais elles ne contribuaient qu’à 21% du chiffre d'affaires.-CVN/VNA