Indonésie : la BM optimiste quant à la croissance économique en 2018 et 2019

Photo: VNA



Hanoï (VNA) - La Banque mondiale (BM) prévoit ​une croissance économique de 5,3% en 2018 et de 5,4% en 2019 en Indonésie.Selon un rapport sur l’économie de l'Asie de l'Est et du Pacifique récemment publié par la BM, la croissance prévue s’accorde avec le rythme de la reprise économique mondiale, qui devrait croître de 2,7% en 2018 et de 2,9% en 2019, contre 2,3% en 2016.L'économiste de la BM Hans Anand Beck a déclaré que l'économie indonésienne pourrait bénéficier d'activités de crédit et d'augmentation des prix du carburant et d'autres marchandises.Avec un excédent de 13 milliards de dollars, l'Indonésie se classe à la 15e place dans la liste des 16 partenaires avec lesquels les États-Unis ​sont en déficit commercial. La Chine est à la tête de cette liste, avec un excédent de 347 milliards de dollars, suivie du Japon, de l'Allemagne, du Mexique, de l'Irlande, du Vietnam, de l'Italie... -VNA