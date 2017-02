Indonésie et Mozambique promeuvent leur coopération économique

La ministre des Affaires étrangères d’Indonésie, Mme Retno Marsudi. Photo: VNA

Jakarta (VNA) - Dans le cadre de sa visite au Mozambique, la ministre des Affaires étrangères d’Indonésie, Mme Retno Marsudi, a récemment eu des réunions à Maputo avec le président, le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères du Mozambique, ​afin de promouvoir les relations de coopération économique entre les deux pays.Les discussions ont porté sur sept domaines prioritaires de la coopération économique ​bilatérale que sont l'énergie, le commerce, l'expansion du marché pour des produits indonésiens au Mozambique, l’industrie stratégique, le coton, le tabac et les noix.Lors de la rencontre avec le ministre des Affaires étrangères du Mozambique, les deux ministres sont également convenus ​d'intensifier la mise en œuvre des accords entre les deux pays dans des ​secteurs ​comme la coopération dans la pêche, l'agriculture et le développement des PME.

La ministre Retno Marsudi a déclaré que l'Indonésie s'engagerait à renforcer sa coopération avec le Mozambique dans le renforcement des capacités dans les secteurs prioritaires de leur coopération, dont l'agriculture, l’aquaculture et le tourisme.



Le Mozambique est l'un des plus grands partenaires en commerc​e de l'Indonésie. Cependant, ​lors des dix premiers mois de 2016, leurs échanges sont tombés à 34 millions de dollars, à comparer aux 106 millions de dollars de l'année précédente. -VNA