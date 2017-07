Le Japon est riche d'expériences dans le développement de​s ressources humaines dans le secteur de la santé. Photo : AACDN

Jakarta, (VNA) - L'Indonésie et le Japon ont convenu à renforcer leur coopération dans la santé.

L'accord a été conclu lundi lors d'une réunion entre la ministre indonésienne de la Santé, Nila Moeloek, et le ministre japonais de la Santé, du Travail et des Affaires sociales, Yasuhisa Shiozaki, en marge de la réunion des ministres de la santé ASEAN-Japon sur la couverture universelle de l’assurance- santé et la démographie, tenue les 14 et 15 juillet à Tokyo.

Les deux ministres sont parvenu​s à un consensus sur l'échange professionnel, d'expériences et des programmes pour améliorer les services de santé.

Actuellement, l'Indonésie et le Japon cultivent une large coopération bilatérale dans le cadre du Partenariat économique Indonésie-Japon (I-JEPA) ainsi qu'avec l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA).

La coopération comprend des échanges d'experts, la recherche et le développement des ressources humaines.

Dans le cadre de l'I-JEPA, 593 infirmières et 1.199 aides-soignants d'Indonésie ont été formés au Japon et ont travaillé pour des hôpitaux et maisons de soin​ aux personnes âgées. Chaque année, le Japon a dispensé une formation ​en faveur de 500 infirmières indonésiennes.

Selon la ministre indonésienne Nila Moeloek, son pays doit poursuivre ​la recherche d'opportunités pour renforcer sa coopération avec le Japon dans le recrutement du personnel, ​les services médicaux, ​les technologies et la prévention des maladies.

Cette coopération devrait ouvrir plus de chances aux infirmières indonésiennes de participer à ​des formations et de travailler au Japon, et d'augmenter le nombre d'experts indonésiens qui étudient au Japon, a-t-elle ajouté. – VNA