Hanoi, le 19 juin (VNA) – A la nouvelle des grandes pertes humaines et matérielles en bien causées par les graves incendies de forêt survenu le 17 juin au Centre du Portugal, le président Trân Dai Quang a adressé le 19 juin un message de sympathie à son homologue porturais, Marcelo Rebelo de Sousa.

Le Portugal a été frappé samedi, 17 juin, par un des incendies de forêt les plus meurtriers de son histoire récente. Photo : EPA/VNA

Le même jour, le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Pham Binh Minh, a également envoyé un message de sympathie au ministre portugais des Affaires étrangères Augusto Santos Silva.

Le Portugal a été frappé samedi, 17 juin, par un des incendies de forêt les plus meurtriers de son histoire récente. Un dernier bilan fait état de 62 morts et de 62 blessés samedi dans la région de Leiria, dans le centre du pays.

L'incendie s'est déclenché samedi peu avant 15H00 (14H00 GMT) à Pedrogao Grande dans la région de Leiria, en pleine canicule, avec des températures dépassant les 40 degrés dans plusieurs régions.

Les flammes, attisées par des vents très violents, se sont rapidement propagées sur quatre fronts dans les collines couvertes de pins et d'eucalyptus entre les villages de Pedrogao Grande, Figueiro dos Vinhos et Castanheira de Pera.

Pour combattre les flammes, plus de 800 pompiers et plus de 260 véhicules sont mobilisés. Quatre avions bombardiers d'eau Canadair espagnols sont arrivés sur place dimanche matin pour appuyer les pompiers portugais.

Le Portugal a décrété trois jours de deuil national. - VNA