Inauguration d’une exposition de statues de cire à Hô Chi Minh-Ville

Des statues de cire d'artistes de musique traditionnelle. Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - L'exposition de statues de cire du Vietnam a commencé le 11 avril à accueillir les visiteurs au Théâtre Hòa Binh à Hô Chi Minh-Ville. Elle met en valeur une centaine de statues de cire représentant divers artistes vietnamiens du théâtre, du cinéma, de la musique..., afin d’honorer leurs grandes contributions aux arts du Vietnam.

Les plus grands noms des arts vietnamiens ne manquent pas, comme le professeur Trân Van Khê, les compositeurs Van Cao, Trinh Công Son, Bac Son, Viên Châu, les artistes du théâtre Kim Cuong, Thanh Tòng, Minh Vuong, Thành Lôc, Hông Vân, l'acteur du cinéma Thê Anh, le comédien Hoài Linh, MC Thanh Bach, Trinh Kim Chi... Ils sont tous fidèlement reproduits.



Pour obtenir ces résultats spectaculaires, les trois artistes Nguyên Van Dông, Nguyên Thi Diên et Thai Ngoc Binh ont travaillé durement pendant trois années. «Chaque statue de cire a nécessité deux à trois mois de travail», a déclaré Thai Ngoc Binh.

Les artisans ont dû agir méticuleusement, que ce soit pour les cheveux, les mesures, la mise en forme, la couleur de peau, les dents et le choix des vêtements. La plupart des statues possèdent des vêtements, des bijoux et des chapeaux ayant appartenu à leurs modèles.



Il y a aussi tout un travail de mise en scène de chaque statue. Le plus difficile a été de réaliser les statues d’artistes décédés, sur la base de leurs photographies.



Ce lieu d’exposition, construit sur 1.500 m², comprend de nombreux espaces de décorations (rizière, jardin, chalet, bac, rivière...) qui permettent de mettre en valeur une centaine de statues de cire.

De nombreux événements et échanges artistiques, des colloques sur le théâtre, le cinéma, la musique seront organisés, ainsi que des rencontres régulières entre artistes et leurs statues de cire durant les week-ends.



Les recettes permettront de développer le Fonds caritatif de l'Artiste du Peuple Viên Chau, du musicien Bac Son et d’Ut Bach Lan..., dont l’objet est d’aider les plus démunis et de soutenir les artistes pauvres. -CVN/VNA