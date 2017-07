La cérémonie d'inauguration du centre de technologies des chaussures Vietnam-Italie à Binh Duong. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Un centre de technologies des chaussures Vietnam-Italie vient d'être inauguré dans la province de Binh Duong (Sud) par l'Association du cuir, des chaussures et des sacs du Vietnam (LEFASO) et l’Association des constructeurs italiens de machines pour l’industrie de la chaussure, la maroquinerie et la tannerie (ASSOMAC).

Le centre, équipé de machines modernes ​venues d'Europe et d'Italie, offrira aux entreprises vietnamiennes l'opportunité de chercher et de développer de nouveaux produits

Le centre projette de coopérer avec L’École supérieure de l'industrie et du commerce de Ho Chi Minh-Ville pour ouvrir des cours, informer des tendances de design et de production de chaussures à l'intention des gestionnaires, des stylistes, des producteurs vietnamiens.

Depuis janvier, les exportations de chaussures et sandales du Vietnam ont dégagé environ 5 milliards de dollars, soit une croissance de 6% en glissement annuel. ​Ce secteur s​e classe 4e ​parmi les produits d’exportation du pays, derrière téléphones et accessoires, textile-habillement, machines et équipements.

Le secteur vise une valeur d'exportation cette année de 12 milliards de dollars​. -VNA