Son La, 7 juillet (VNA) – La cérémonie d’inauguration du vestige historique Vietnam-Laos a eu lieu jeudi 6 juillet dans la commune de Phieng Khoai, province montagneuse de Son La (Nord), en présence des présidentes de l’Assemblée nationale (AN) du Vietnam Nguyên Thi Kim Ngân et du Laos Pany Yathotu.

La cérémonie d’inauguration du vestige historique Vietnam-Laos, le 6 juillet dans la commune de Phieng Khoai de Son La. Photo . VNA

Ce site commémoratif, qui a abrité le chef de la Révolution laotienne Kaysone Phomvihane durant la période 1948-1950, symbolise la solidarité entre le Vietnam et le Laos.

S’adressant à la cérémonie inaugurale, la présidente de l’AN Nguyên Thi Kim Ngân a souligné que de son vivant, le président Ho Chi Minh avait écrit un poème célébrant la relation spéciale entre le Vietnam et le Laos. Son homologue Kaysone Phomvihane s’est, à maintes reprises, félicité des relations inébranlables entre nos deux pays, parlant même d’un bon exemple pour le prolétariat international.

La présidente de l’AN laotienne Pany Yathotu, pour sa part, a affirmé que l’ouverture de ce site au public contribuera à éduquer la jeune génération à la solidarité, à l’amitié spéciale et aux traditions révolutionnaires des deux pays.

A cette occasion, les deux présidentes de l’AN Nguyên Thi Kim Ngân et Pany Yathotu ont planté un arbre de souvenir au vestige historique Vietnam-Laos et offert des cadeaux aux enfants de l’École maternelle et aux élèves de l’École primaire du hameau de Lao Khô.

Nguyên Thi Kim Ngân a fait don de 30 ordinateurs à L’École secondaire de Phieng Khoai de Son La. - VNA