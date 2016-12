Impressionnant programme "Mer et îles - Cœur du Vietnam"

Hanoï (VNA) - Un programme d’échange intitulé "Mer et îles - Cœur du Vietnam" a été organisé mercredi soir à Hanoï par le ministère de l’Information et de la Communication, en coordination avec le Département général de Politique de l’Armée populaire du Vietnam et la Voix du Vietnam.

Photo: VOV

Il s’inscrivait dans la célébration du 72e anniversaire de la fondation de l’Armée populaire du Vietnam (22/12/1944) et de la 27e fête de la défense nationale (22/12/1989).

Le vice-ministre de l'Information et de la Communication, Hoang Vinh Bao, a déclaré que cet évènement était une activité de reconnaissance des générations d'officiers et des soldats de l'Armée populaire du Vietnam, ainsi que de la population qui vit sur les îles du pays. Ils ont subi les difficultés, vaincu les défis et accepté des sacrifices pour la défense de la souveraineté nationale et de l’intégrité de son territoire, ainsi que pour la prospérité du pays.

Ce programme comprenait trois parties : Affirmation de la souveraineté ; La Patrie m'appelle ; et Mer du Vietnam – Aspiration du Vietnam.

En dehors des belles chansons sur la mer et les îles, des partages sur les grands efforts dans le travail, la production, la construction, la défense nationale des populations côtières, les spectateurs ont aussi eu l’occasion d’échanger avec le colonel Nguyên Van Quang, commissaire politique du Commandement de la zone N°1 de la Marine ​vietnamienne, le lieutenant Nguyên Anh Son, vice-capitaine du navire militaire 1011 du Commandement de la zone N°1 de la Garde-côte vietnamienne, de l'enseignante Phung Thi Tuyêt Trinh, de l’école maternelle de la commune de Vinh sur l’île de Vinh Thuc, ville de Mong Cai, province de Quang Ninh... -CPV/VNA