Hanoï (VNA) - En 2016, l’économie du Vietnam a observé une croissance de 6,2%. Elle devrait atteindre 6,5% cette année, grâce à un flux d’IDE continu. Ces capitaux sont considérés comme un moteur important de la croissance économique vietnamienne.C’est ce qui ressort du séminaire «Perspectives économiques : Asie du Sud-Est» organisé récemment à Hanoï par l’Institut des comptables agréés d'Angleterre et du Pays de Galles (ICAEW).Cependant, l’économie du Vietnam doit continuer à faire face à de nombreux défis, parmi lesquels une augmentation du déficit budgétaire et de la dette publique. Afin de résoudre cette situation, réduire les dépenses budgétaires et augmenter la fiscalité constituent des mesures efficientes, mais cela pourrait freiner le rythme de croissance économique, a indiqué l’ICAEW.Lors de ce séminaire, Mark Billington, directeur de l’ICAEW chargé de l’Asie du Sud-Est a suggéré que la création d’un environnement de l’investissement plus attractif pour les investisseurs étrangers et vietnamiens, ainsi que les mesures de soutien de la demande domestique, devraient être des priorités pour le Vietnam, comme, d’ailleurs, d’autres pays de l’ASEAN dans les années à venir. -CPV/VNA