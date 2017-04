IDE : Ha Nam attire 29 millions de dollars au premier trimestre

Chaîne de production de la SARL Number One Ha Nam. Photo : VNA



Ha Nam (VNA) – Au premier trimestre, les zones industrielles de la province de Ha Nam (Nord) ont accueilli quatre projets d’investissement direct étranger (IDE) d’un capital total de près de 29 millions de dollars.

Selon le directeur du Comité de gestion des ZI de Ha Nam, Tran Xuan Duong, cette province recense actuellement 160 projets d’IDE d’un montant total de plus de 2 milliards de dollars.

Pour le premier trimestre, la production industrielle dans les ZI est estimée à 10.709 milliards de dongs (plus de 469 millions de dollars), soit une hausse de 25% sur un an. Les rentrées budgétaires se sont élevées à 536 milliards de dongs (+52%) et les exportations, à 290 millions de dollars (+20,8%).

Dans les temps à venir, le Comité de gestion des ZI de Ha Nam compte organiser des conférences de promotion de l’investissement tout en accélérant la réforme administrative et en aidant les investisseurs à résoudre leurs difficultés. -VNA