Hun Sen pour l’intensification de l’amitié et de la coopération Vietnam - Cambodge

Preah Sihanouk (VNA) – Le Parti du peuple cambodgien (PPC) et le peuple cambodgien sont déterminés à consolider et à développer la solidarité, l'amitié traditionnelle et la coopération intégrale avec le Vietnam, pour le bien des deux pays, pour la paix, la stabilité et le développement dans la région et dans le monde.

Le Premier ministre Samdech Hun Sen accueille le secrétaire général du CC du PCV Nguyen Phu Trong. Photo: VNA

C’est ce qu’a déclaré le président du PPC et Premier ministre cambodgien, Samdech Hun Sen, lors d’un banquet solennel donné vendredi soir 21 juillet à Preah Sihanouk en l’honneur du Secrétaire général du Comité central (CC) du Parti communiste du Vietnam (PCV), Nguyen Phu Trong, en visite d’Etat du 20 au 22 au Cambodge.

Au nom du CC du PPC, il a exprimé sa fierté devant l’excellent développement de l'amitié et de la coopération entre les deux partis, qui constituent un bien précieux et qui sont cultivées par les générations de dirigeants et devenues un facteur décisif de la victoire dans l’œuvre d’édification, de protection et de développement de chaque pays.

Samdech Hun Sen a constaté avec la joie que les visites des dirigeants avaient contribué à améliorer la compréhension mutuelle pour consolider et développer les relations de solidarité, d'amitié traditionnelle et de coopération intégrale entre les deux partis et les deux pays.

Outre les relations politiques qui sont constamment renforcées, la coopération économique et commerciale entre le Cambodge et le Vietnam a connu une croissance remarquable. Le développement des infrastructures et la bonne coopération entre les provinces frontalières des deux pays a poussé une connexion de plus en plus étroite et créé des conditions favorables à l’intensification des échanges populaires, alors que les travaux de délimitation et de bornage ont enregistré maints progrès.

Le dirigeant cambodgien s’est déclaré convaincu que la présente visite du Secrétaire général du CC du PCV permettrait de renforcer davantage les sentiments de solidarité, d'amitié et de coopération étroite pour la prospérité des deux peuples en tant que bons voisins et membres de l'Association des nations d'Asie du Sud-Est (ASEAN).

De son côté, le leader du PCV Nguyen Phu Trong a exprimé son émotion et ses remerciements au président du PPC et Premier ministre Samdech Hun Sen pour sa réception sincère, scrupuleuse et ses sentiments intimes dans l’esprit de fraternité et de camaraderie.

Il a exprimé sa conviction que, sous la direction clairvoyante des deux partis et des deux gouvernements, les relations de bon voisinage, d'amitié traditionnelle, de coopération intégrale et de stabilité durable entre le Vietnam et le Cambodge seraient certainement portées à une nouvelle hauteur, de plus en plus substantielles et efficaces en tous domaines, répondant aux aspirations et aux intérêts des deux peuples, pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement dans la région et dans le monde. -VNA