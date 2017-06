Photo: Internet



Hanoi (VNA) - La fête de la famille du Vietnam 2017 a lieu du 24 au 28 juin, au Centre des expositions culturelles et artistiques du Vietnam à Hanoi, à l’occasion de la Journée de la famille du Vietnam (28 juin).

L’événement comprend une exposition présentant 60 œuvres calligraphiques composées de chansons populaires autour du thème familial. ​Des œuvres réalisées sur divers matières: papier "do" (fabriqué à partir de l'écorce du Rhamnoneuron), pierre, bois, verre, céramique, etc.

À cette occasion, 50 peintures et sculptures des artistes Lê CôngThành, Bùi Trong Du et Phuong Binh, ​inspirées de la famille et la beauté sublime des femmes vietnamiennes, sont également exposées.

Une conférence pour glorifier des familles d'ethnies minoritaires exemplaires de Hanoi a été organisée​. Une centaine de familles qui ont obtenu des résultats excellents dans la production et le développement économique, ​ou ayant activement contribué à la stabilité politique et à l’ordre social dans la ville, a été mise à l'honneur.

Par ailleurs, sont prévus une conférence thématique sur la famille et l’égalité des​ sexes, une conférence scientifique sur l’amélioration de la qualité du mariage et de la famille au Vietnam dans la période actuelle, un concours de cuisine ainsi que de nombreuses autres activités culturelles et artistiques. -NDEL/VNA