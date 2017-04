Hoi An continue d'élargir sa zone piétonne

Photo : VNA

Hanoï (VNA) - L'ancienne cité de Hoi An continuera d'étendre sa zone piétonne et pour véhicules non motorisés afin de faire face au nombre croissant de touristes.



Cette extension couvre la zone située entre la rue Tran Phu et le carrefour entre Nguyen Hue et Phan Chau Trinh, comprenant les rues Tran Phu, Nguyen Hue, Cong Nu Ngoc Hoa et la route le long de la rivière Hoai.



Selon Vo Phung, directeur du centre culturel et sportif de la cité de Hoi An, les visiteurs peuvent profiter dans cette zone de spectacles culturels et artistiques, et de jeux folkloriques traditionnels, ainsi qu’acheter des produits d’artisanat.



Auparavant, la ville avait déjà étendu cette zone à la rue Nguyen Phuc Chu qui est située au sud de la rivière Hoa, le long du parc de statues de Hoi An et du marché nocturne de Nguyen Hoang, lieux qui attirent un grand nombre de touristes.



Le projet d’une cité pour piétons et véhicules non motorisés a été lancé en 2004. Destiné initialement à réduire le niveau ​de pollution sonore dû aux moteurs et à assurer la sécurité des voyageurs, il est devenu aujourd’hui un lieu emblématique du tourisme culturel de Hoi An.



Situé dans la province de Quang Nam, la ville possède de nombreux temples, pagodes et anciennes maisons. Hoi An était un important port commercial en Asie du Sud-est aux XVIIe et XVIIIe siècles. -CPV/VNA