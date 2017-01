Hoang Xuan Vinh participera à la Coupe du Monde ISSF

Hanoi (VNA) - Le tireur et champion olympique Hoang Xuan Vinh participera à la Coupe du monde de la Fédération internationale de tir sportif (ISSF), qui débutera le 22 février en Inde. Ce sera son premier tournoi international après les J.O. de Rio 2016.





Photo : VNA

Vinh participera au tir au pistolet à air comprimé à 10m et 50m, ses points forts. Il a remporté la médaille d'or à Rio et est le N° 1 mondial dans la catégorie 10m, le N° 2 en 50m après avoir remporté l'argent à Rio.En Inde, il sera en compétition aux côtés de rivaux puissants tels que Wang Zhiwei de la Chine, Felipe Almeida Wu du Brésil et Tomoyuki Matsuda du Japon.Outre Vinh, d'autres tireurs vietnamiens se rendront également à New Delhi pour participer aux épreuves de pistolet et de fusil, dont le médaillé Ha Minh Thanh, qui a terminé troisième de l'épreuve de tir au pistolet rapide à 25m à la Coupe du Monde ISSF à Bangkok l'année dernière. -CPV/VNA