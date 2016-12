Hoang Xuan Vinh élu meilleur sportif vietnamien de 2016

Le tireur Hoang Xuan Vinh, meilleur sportif vietnamien de 2016. Photo: VNA



Hanoi (VNA) - Sans surprise, le tireur Hoang Xuan Vinh a été élu à la première place du classement des meilleurs sportifs du pays en 2016, après avoir remporté 2.020 point dans la sélection des meilleurs sportifs et entraîneurs de 2016.

Il a connu une année couronnée de succès avec notamment une médaille d’or au tir au pistolet à 10 m et une d’argent en pistolet 50m lors des Jeux Olympiques de Rio 2016.

​Hoang Xuan Vinh est suivie par la nageuse Nguyen Thi Anh Vien (1.639 points) et le joueur de tennis Ly Hoang Nam (1.075).

​L’entraîneuse d​e Hoang Xuan Vinh, Nguyen Thi Nhung, a été nommée meilleure entraîneuse de l'année, devant Dang Anh Tuan (natation) et Hoang Anh Tuan (football).

L’haltérophile Le Van Cong, champion des Jeux paralympiques, est quant à lui le meilleur sportif handisport. Son entraîneur Nguyen Hong Phuc a, lui aussi, été élu meilleur entraîneur handi​sport du pays.

La sélection des meilleurs sportifs et entraîneurs de 2016 ​a été réalisée par le Département général de l'éducation physique et des sports, le Comité Central de l'Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh, le Comité olympique du Vietnam et le journal "The thao Viet Nam" (Sports du Vietnam). ​Ce​t événement honore ​chaque année les meilleurs sportifs et entraîneurs du Vietnam. –VNA