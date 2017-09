Le séminaire scientifique «Solution totale pour une ville intelligente - Smart City 360°» a lieu le 19 septembre à Hô Chi Minh-Ville. Photo: VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Afin de répondre aux besoins de recherche et de développement des solutions technologiques pour le projet de faire de Hô Chi Minh-Ville un centre urbain intelligent au cours de la période 2017-2020 et vision 2030, un séminaire scientifique intitulé «Solution totale pour une ville intelligente - Smart City 360°» a eu lieu mardi 19 septembre dans la mégapole du Sud.

Le séminaire scientifique «Solution totale pour une ville intelligente - Smart City 360°» a été organisé conjointement par l’Institut des sciences et technologies informatiques (ICST), le magazine PC World Vietnam et l’Association d’informatique de Hô Chi Minh-Ville, sous les auspices du Service municipal des sciences et des technologies.



Des experts de différents domaines ont émis des recommandations à la ville, et offert des opportunités de connexion entre organismes gouvernementaux, entreprises, fournisseurs de solutions technologiques, universités et instituts de recherche de Hô Chi Minh-Ville et de nombreuses localités.



Doan Xuân Huy Minh, responsable du Bureau d'administration de l’ICST, a déclaré que «la ville intelligente est un concept relativement nouveau au Vietnam. C'est aussi un marché très potentiel. Ce séminaire est une bonne occasion pour créer des liens solides entre le gouvernement, les entreprises et les professionnels des sciences et technologies».



Mégapole économique



Hô Chi Minh-Ville, avec son rôle moteur dans le développement socio-économique du pays, crée tous les jours une grande quantité de données dans différents domaines, allant de la santé à l'éducation, en passant par l'environnement, le transport et les activités économiques. Avec la nouvelle tendance technologique (cloud computing, IoT...), la quantité de données générées augmente à un rythme très rapide. Cet ensemble de données contient des informations et des connaissances précieuses. Cependant, leur gestion et leur exploitation n'ont pas été mises en œuvre de manière efficace.

Selon Duong Minh Duc, de l’École supérieure des technologies de l'information, relevant de l'Univesité nationale de Hô Chi Minh-Ville, «chaque ville doit fixer ses propres objectifs en termes de mobilité, d’énergie verte..., en fonction de sa population, de ses infrastructures, de ses spécificités. Par ailleurs, ces objectifs doivent être mesurables. À cet égard, l’ambition doit aller de pair avec le réalisme dans la fixation des objectifs».



Pour sa part, Nguyên Trong, membre du Comité consultatif de l’Association d’informatique de Hô Chi Minh-Ville, ancien chef du Bureau du Comité national de pilotage des technologies de l’information, a relevé cinq choses clés à faire pour construire une ville intelligente.



Premièrement, identifier les informations de base que les personnes peuvent obtenir et payer via les technologies comme services d'électricité, d'eau, de collecte d’ordures...



Deuxièmement, créer un environnement pour une ville intelligente, en tête l'environnement technologique et l'environnement social.



Troisièmement, établir un système de bases de données partagées, c'est-à-dire créer des ressources d'informations.



Quatrièmement, créer un mécanisme de recherche et d’analyse des informations selon les besoins.



Cinquièmement, effectuer des «contacts» ou «robinets» pour les infrastructures techniques - services d'information, afin que quiconque puisse les utiliser pour obtenir facilement des informations de base.



Lors du séminaire, un certain nombre de projets de villes intelligentes ont été présentés, comme le projet Smart Saigon (projet visant à exploiter et partager des informations de la communauté en temps réel sur les problèmes comme inondations, embouteillages...).

Le professeur Nguyên Ky Phung, directeur adjoint du Service des sciences et des technologies de Hô Chi Minh-Ville, directeur de l'Institut des sciences et technologies informatiques (ICST), a souligné que «le Comité du Parti pour Hô Chi Minh-Ville et le Comité populaire municipal ont fixé l'objectif de bâtir une ville intelligente, citoyenne et connectée, pour un meilleur développement de la mégapole du Sud et du Vietnam plus globalementI. -CVN/VNA