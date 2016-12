Hô Chi Minh-Ville renforce sa connexion avec d’autres villes du bas-Mékong dans le tourisme

Photo : baodautu.vn.

Phnom Penh (VNA) - La 4ème conférence des maires des villes touristiques du bas-Mékong (Lower Mekong Tourism Cities Mayor Summit) a eu lieu le 22 décembre à Phnom Penh, la capitale du Cambodge, sous le thème «La diversité culturelle, une vision commune, une destination».



L’événement a regroupé les autorités de cinq villes touristiques des cinq pays du bas-Mékong que sont Phnom Penh (Cambodge), Hô Chi Minh-Ville (Vietnam), Bangkok (Thaïlande), Vientiane (Laos) et Rangoun (Myanmar). La délégation de Hô Chi Minh-Ville a été conduite par Pham Duc Hai, vice-président du Comité populaire de la ville, et Bùi Ta Hoa Vu, directeur du Département municipal du Tourisme.



Dans son discours lors de la cérémonie d’ouverture, Ieng Aunny, gouverneur adjoint de Phnom Penh, a appelé les cinq villes à coopérer plus étroitement pour mettre en valeur leurs atouts touristiques.

Les participants ont ensuite discuté des mesures à prendre pour renforcer la connexion entre les villes dans le domaine du tourisme. ​Prenant part de manière active ​aux discussions, la délégation de Hô Chi Minh-Ville a suggéré que les cinq villes œuvrent ensemble pour créer un système de normes commun au sein de la région pour améliorer la qualité de leurs services touristiques.



À la fin de la conférence, les dirigeants des cinq villes participantes ont réalisé un communiqué commun dans lequel ils se sont engagés à multiplier les programmes d’échanges dans la culture et le tourisme pour renforcer l’entente mutuelle et les belles relations d’amitié. L’accent a été aussi mis sur les mesures visant à garantir la sécurité en faveur des touristes ainsi que sur l’application des normes des villes touristiques aséaniennes. -NDEL/VNA