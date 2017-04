Ho Chi Minh-Ville promeut les relations avec les Etats-Unis

La consule générale américaine à Ho Chi Minh-Ville, Maru Tarnowka.

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Tat Thanh Cang, secrétaire général adjoint du Comité municipal du Parti communiste du Vietnam de Ho Chi Minh-Ville, a reçu mercredi après-midi Mme Maru Tarnowka, consule générale des Etats-Unis à Ho Chi Minh-Ville.

Tat Thanh Cang a salué les activités du consul général américain, qui contribue à la promotion de la coopération multiforme entre les deux pays, dont celle entre la mégapole du Sud avec les Etats américains. Il a affirmé que l’administration de Ho Chi Minh-Ville continuerait de créer des conditions favorables pour que la consule générale Maru Tarnowka puisse bien accomplir bien sa mission.

Pour sa part, Mme Mary Tarnowka a pris en haute estime la coopération entre son pays et le Vietnam, et plus particulièrement avec Ho Chi Minh-Ville, avant d’informer des activités menées par le consulat général des Etats-Unis en 2017 en matière d’environnement, de changement climatique, d’éducation, de commerce et d’investissement. -VNA